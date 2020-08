Oggi 1 agosto "Gran Galà della neve e del ghiaccio" a Cortina con i campioni degli sport invernali

Cortina d'Ampezzo festeggia oggi 1 agosto con inizio alle ore 18 in Piazza di Bona i protagonisti della scorsa stagione degli sport invernali. Per il terzo anno di fila si celebra infatti il "Gran Galà della neve e del ghiaccio", organizzato da Gazzetta dello Sport in collaborazione con Fondazione Cortina, Federazione Italiana Sport Invernali, Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e AUDI, in cui verranno premiati con i Fiocchi d’oro e i Fiocchi d'Argento gli atleti delle diverse discipline FISI che si sono maggiormente distinti nell'annata passata di competizioni.



In piazza sfileranno, fra gli altri, Federica Brignone (vincitrice Cdm generale, gigante e combinata di sci alpino), Drothea Wierer (vincitrice Cdm generale e mass start, due ori e due argenti ai Mondiali di Anterselva di biathlon), Roland Fischnaller (vincitore Cdm parallelo e Cdm gigante parallelo di snowboard), Michela Moioli (vincitrice Cdm snowboardcross), Dominik Paris (vincitore di due discese a Bormio nello sci alpino), Federico Pellegrino (tre volte sul podio nella Cdm di sci di fondo), Lara Malsiner (sul podio in Cdm a Hinzenbach e bronzo ai Mondiali juniores di salto con gli sci), Mattia Gaspari e Valentina Margaglio (bronzo nella staffetta mista dei Mondiali di skeleton ad Altenberg) e Lisa Vittozzi (quattro volte sul podio in Cdm fra gare individuali e staffette e argento nella staffetta mista dei Mondiali di Anterselva di biathlon).