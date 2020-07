Scialpinismo: Raduni e test funzionali per la squadra Asiva

Allenamenti atletici differenziati per la squadra Asiva di scialpinismo, che sarà impegnata con il team femminile mercoledì 4 e giovedì 5 agosto, mentre quello maschile sarà al lavoro venerdì 6 agosto; la squadra si riunirà poi sabato 7 agosto, per i test funzionali a Technos Medica.

Con l’allenatore Emanuel Conta, il 4 agosto nella Valle del Gran San Bernardo e il 5 a Valsavarenche, al lavoro ci saranno Valentina Bisazza (Sc C. Gex) e Noemi Junod (Sc Valgrisenche) e l’Aggregata Chloe Collé (Sc C. Gex). Il 6 agosto, sempre a Valsavarenche, sarà la volta di François e Laurent Battendier e Dennis Berthod e degli Aggregati Fabien e Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex). Il 7 agosto, alla Technos Medica di Saint-Christophe, test funzionali per gli effettivi della squadra Asiva.

Allenamento anche per la squadra di Coppa del Mondo di Fondo, dal 2 al 14 agosto, a Oberhof (Germania). Al raduno tedesco saranno presenti Federico Pellegrino (Fiamme Oro), Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli (Cse) e Greta Laurent (Fiamme Gialle); nello staff tecnico Stefano Saracco, François Ronc Cella e il fisioterapista Christophe Savoye.