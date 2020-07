Nuoto. GRan bella trasferta a torino per l'Aosta Nuoto di Edoardo Giovannetti

Dopo il lungo stop a causa dell’emergenza Covid-19 anche il nuoto ha ripreso l’attività agonistica con il Campionato Regionale di Categoria in vasca lunga valido anche come Campionato Italiano di Categoria su base regionale che si è disputato al Palazzo del Nuoto di Torino da venerdì 24 a domenica 26 luglio. La manifestazione a porte chiuse è stata suddivisa in nove turni di gara, tre per ogni giornata, per consentire lo svolgimento nel rispetto dei protocolli ministeriali e federali e ha visto la partecipazione di 450 atleti delle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior, in rappresentanza di 26 società di Piemonte e Valle d’Aosta per un totale di 1300 presenze gara.

L’Aosta Nuoto di Edoardo Giovannetti è scesa in vasca con Alessandro Adorni, Pietro Cerrato, Nicole Louvin, Anthony Maccagnano, Alessia Pagliara, Lin Pigliacelli, e Miryam Zerbo.

Trasferta molto positiva per i rossoneri che si sono espressi su ottimi livelli conquistando cinque medaglie e numerosi piazzamenti, risultati questi che hanno in parte compensato il rammarico per una stagione interrotta bruscamente nella sua fase clou e dimostrato che i ragazzi hanno saputo ritrovare le motivazioni per ripartire e rimettersi in gioco cercando un ritorno alla normalità.

Grande protagonista Anthony Maccagnano, categoria Cadetti, vincitore di tre medaglie, due d’argento nei 50 e 100 SL rispettivamente in 24.35 e 53.69, tempo quest’ultimo con cui ha realizzato il personale migliorandosi di 8 decimi e una di bronzo nei 200 SL (2.05.71). In splendida forma anche Alessandro Adorni che ha nuotato brillantemente i 200 Rana Categoria Senior fermando il crono a 2.29.28 e aggiudicandosi la medaglia di bronzo.

Si conferma in forma anche Nicole Louvin, che nel corso della stagione agonistica aveva centrato le qualificazioni ai Criteria giovanili di Riccione e ai Campionati Italiani di categoria Estivi e che conclude l’anno con un meritato bronzo nei 100 Rana Ragazze nuotati in 1.19.26.

Ottima la prestazione di Lin Pigliacelli nei 200 Farfalla Ragazze in cui è giunta settima al traguardo, ma seconda 2007, nuotando in 2.43.92.

Brava Miryam Zerbo nei 200 SL Cadette che chiude in quinta posizione con il crono di 2.13.26 e Pietro Cerrato sempre nei 200 SL categoria Ragazzi 2006 che nuotando in 2.16.40 si piazza settimo. Buona la gara di Alessia Pagliara nei 100 SL (1.06.03) in cui giunge decima al traguardo.

Adorni e Maccagnano salutano così i compagni dell’Aosta Nuoto: da settembre si trasferiranno a Torino per proseguire gli studi ed entreranno a far parte della squadra agonistica dell’Aquatica Torino.