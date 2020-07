Trail: Francesca Canepa sfiora il podio a Montreux

Una prestazione magistrale cui è mancato per un soffio solo il podio, quella della valdostana campionessa di ultratrail Francesca Canepa al Montreux Trail Festival, disputata nella suggestiva cornice della località svizzera. Una gara da 112 chilometri e 8.100 metri di dislivello positivo, vinta dalla francese Ragna Debats con lo strepitoso tempo di 16h34'01"; Canepa ha concluso il trail in 19h46'14".

Si è trattato del terzo appuntamento dopo il lockdown per l'atleta della Valdigne, che a giugno era arrivata terza in Croazia e questo meso ha ottenuto un secondo posto in Francia.