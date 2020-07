Ciclismo: Bene Pesse, Parisi e Vittone a Ravenna nell’ExtraGiro Xco di Riolo Terme

Nella categoria Elite maschile a imporsi, con il tempo di 1h 12’08”, è il portacolori della Ltm Protek Dama, Mirko Tabachi, a precedere Fabian Rabensteiner (Team Trek Pirelli; accreditato dello stesso tempo, 1h 12’08”) e a Luca Braidot (Cs Carabinieri; 1h 12’55”).

Nicole Pesse

Buono il 16° posto assoluto di Andreas Vittone (Ktm Protek Dama; 1h 17’14”), terzo fra gli Under 23 e, come a Leukerbad, anche oggi vittima di una caduta. Al femminile, partenza unica per Elite e Juniores, con vittoria in quest’ultima categoria di Letizia Marzano (Merida Italia Team; 58’38”) davanti a Nicole Pesse (Rdr Factory Italia Team; 1h 04’06”), che fa registrare il quinto tempo assoluto.

Negli Juniores maschile, ottimo terzo posto di Yannick Parisi (Merida Italia Team; 49’26”) nella gara vinta dal compagno di sodalizio, Giorgio Tombini (Merida Italia Team; 48’58”) e seconda piazza di Lorenzo Lazzaretti (Pedale Feltrino; 49’02”).