Trail: Annullato dopo tre rinvii il Vertical della Becca di Viou

I continui slittamenti di data, dall'originario 14 giugno fino al 25 luglio, avevano fatto sperare gli appassionati e i trailers non solo valdostani, ma alla fine si è arreso alle restrizioni anti Covid anche il Vertical della Becca di Viou.

Il DPCM di marted' 14 luglio ha prolungato le misure di emergenza e Maurizio Lanivi, uno degli organizzatori del Vertical, ha annunciato l'annullamento della gara. "Per quanto mi risulti incomprensibile come certi sport siano ammessi e certi altri no - commenta Lanivi - abbiamo dovuto arrenderci anche noi e dopo tre rinvii annulliamo definitivamente il Vertical della Becca di Viou".

La manifestazione è inserita all’interno del circuito Défi Vertical. "Siamo davvero dispiaciuti per questa decisione, molto sofferta - prosegue Lanivi - ci abbiamo creduto fino in fondo, il vertical è stato più volte rinviato perché volevamo fosse la gara della ripartenza. Purtroppo non è possibile; c’è anche un po’ di rammarico nel vedere che tanti altri sport hanno ripreso a gareggiare".