Scialpinismo: il secondo raduno del Progetto Children in Valgrisenche

Programmato per venerdì 24 luglio il secondo incontro del Progetto Children di Scialpinismo, aperto alle categorie Ragazzi (anni 2009/2010), Allievi (2007/2008), Cadetti ‘A’ (2006), Cadetti ‘B’ (2004/2005) e Juniores (2001/2003).

L’allenamento sarà una camminata in montagna, in Valgrisenche, che prevede la salita ai rifugi Bezzi e Chalet dell’Epée. Gli Sci club dovranno fare pervenire in Asiva, entro le 12 di lunedì 20 luglio, l’elenco degli atleti interessati al progetto.

Snowboard

Allenamento sciistico a Breuil-Cervinia e atletico al Pump Track di Tavagnasco, martedì 21 luglio, per la squadra Asiva di Snowboard. Gli allenatori Nicola Bagliani e Lorenzo Semino hanno convocato: Yannick Favre (Snow Team Courmayeur), Alice Bruno (Aosta Snowboard club) e gli Aggregati Mattia De Feo (Snow Team Courmayeur), Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB) e l’Osservata Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur).