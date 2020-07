Sci alpino: Per Edifizi, Bosca e Simoni raduni atletici sette giorni su sette

Allenamenti intensi per alcuni atleti Asiva che stanno preparando la prossima stagione agonistica. A Saint-Christophe, dal 13 al 15 luglio, per un raduno atletico, con il Progetto Children e Alice Calaba (Sc Gressoney MR), è stata convocata anche Héloïse Edifizi (Club de Ski), che ha ripreso il training a giugno e non lo ha più interrotto.

Test atletici anche allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Varese) per la Coppa Europa e gli Juniores di Sci alpino. Da oggi mercoledì 15 luglio al lavoro ci sono anche Federico Simoni (Cs Carabinieri) e Nicolò Molteni (Cse); il 16 Guglielmo Bosca (Cse), mentre per due giorni, il 16 e 17 luglio, ci sarà, per il gruppo Juniores, Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri).