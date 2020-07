Mountain bike: Challancin, Agostinacchio e Siffredi bene nella ‘prima’ stagionale a Tousko

Atleti di nove nazioni per il ritorno alle gare di Cross Country, sabato a Mesto Tousko, nella Repubblica Ceca, per la tappa ‘Strabag Czech MountainBike Cup’, inserita calendario internazionale Uci, categoria C1 (che assegna punti a Elite e Juniores). Al via della competizione Ceca il trittico della Scott Italia – Libarna.

Al femminile, conclude in 11° posizione Giulia Challancin, al traguardo con il crono di 1h 00’56”5, nella gara che vede sul podio un terzetto di atlete di casa: Adèla Holubova (57’12”3) davanti a Aneta Novotna (57’55”8) e Tereza Oborilova (58’10”1). In campo maschile, ottimo terza posizione di Matteo Siffredi (1h 00’51”1) alle spalle del Ceco David Sulc (59’56”6; unico sotto l’ora di gara) e del tedesco Lennart Jan Krayer (1h 00’04”2); è ottavo Filippo Agostinacchio (1h 02’05”1).

MountainBike

Raduno della squadra Juniores di Crosscountry, da oggi lunedì 6 a venerdì 10 luglio a Pila. Il Commissario tecnico Mirko Celestino ha convocato, tra gli altri, Giulia Challancin, Filippo Agostinacchio e Matteo Siffredi (Scott Italia – Libarna), Nicole Pesse (Rdr Italia Factory) e Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta), Nello staff tecnico, a Pila, anche Enrico Martello.

