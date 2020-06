Sci: Coronavirus inquieta il raduno nazionale allo Stelvio

In relazione ad alcune informazioni filtrate in maniera distorta attraverso alcuni siti internet, la Federazione Italiana Sport Invernali precisa che grazie alla rigida applicazione dei protocolli sanitari stilati per la gestione del raduno sciistico dello Stelvio è stato possibile identificare che un tecnico, appena salito sul ghiacciaio, mostrava deboli sintomi influenzali. È stato quindi immediatamente condotto presso l’ospedale di Sondalo dove è risultato positivo al test sierologico e, di conseguenza, per il protocollo dell’ATS di Sondrio, sottoposto ad un tampone. Per lo stesso protocollo la stessa ATS ha sottoposto a tampone tutti coloro che si trovano in questi giorni presso l’hotel Livrio.

Oggi si è attivata anche l’ATS di Bolzano, essendo il Livrio in territorio altoatesino, che effettuerà un nuovo tampone.

La situazione complessiva è costantemente monitorata dalla Commissione medica FISI, in continuo contatto con ATS, che provvederà immediatamente ad isolare eventuali casi di positività. Il tecnico ora sta bene e gli esami non hanno evidenziato ulteriori sintomi di nessun tipo.

Allo Stelvio è svolgimento sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio il raduno della squadra femminile di Coppa del mondo, immpegnata fino a martedì 30 giugno. L'innalzamento delle temperature sta costringendo lo staff tecnico ad adeguarsi giorno dopo giorno alle condizioni della neve, tuttavia gli allenatori sono sempre riuscit a proporre al team proficue giornate sugli sci.