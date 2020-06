Scialpinismo: test atletici per la squadra del Comitato Asiva

Due giorni dedicati ai test atletici, lunedì 29 e martedì 30 giugno, a Courmayeur, per la squadra di scialpinismo del Comitato Asiva, guidata da Emanuel Conta.

Nella prima giornata sono stati convocati Valentina Bisazza (Sc C. Gex) e Noemi Junod (Sc Valgrisenche) e gli Aggregati Chloe Collé, Fabien e Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex). Il secondo giorno sarà la volta di François e Laurent Battendier (Sc C. Gex) e Dennis Berthod (Sc Drink) e gli Aggregati Fabien e Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex).

CdM Snowboard

Si ritrova in raduno in Austria, nella località di Scharnitz, dal 29 giugno al 4 luglio, la squadra di Coppa del Mondo di Snowboard, specialità Slopestyle. Cinque i rider impegnati sul ghiacciaio austriaco e, tra questi, Emiliano Lauzi e Loris Framarin (Sc Crammont MB).