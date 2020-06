Sci: Brignone in allenamento allo Stelvio

E' in pieno svolgimento sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio il raduno della squadra femminile di Coppa del mondo, immpegnata fino a martedì 30 giugno. L'innalzamento delle temperature sta costringendo lo staff tecnico ad adeguarsi giorno dopo giorno alle condizioni della neve, tuttavia gli allenatori sono sempre riuscit a proporre al team proficue giornate sugli sci.

Ieri ad esempio erano in programma alcuni giri di supergigante, ma la tenuta del manto non assicurava condizioni omogenee alle ragazze, che si sono così cimentate in una serie di manches con gli sci corti di slalom parallelo che ha visto coinvolte Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino, oltre alle specialiste Lara Della Me, Marta Rossetti e Martina Peterlini.

Il gruppo delle polivalenti composto da Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Verena Gasslitter, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Laura Pirovano si è cimentato invece con gli sci di gigante su una pista attigua.