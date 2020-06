Confermata la diagnosi per Greta Laurent, tornerà ad allenarsi fra 25 giorni

Greta Laurent è stata sottoposta a Milano dalla Commissione Medica FISI ad una TAC che ha confermato la frattura del capitello radiale del gomito sinistro, occorsole n seguita ad una caduta nel corso dell'ultimo allenamento effettuato nei giorni scorsi al Passo dello Stelvio.

La ventinovenne finanziera valdostana dovrà mantenere una doccia gessata per dodici giorni e tornerà completamente a disposizione dello staff tecnico fra circa venticinque giorni, nel frattempo potrà svolgere esercizi per la parte bassa del corpo. Laurent ha ottenuto ad Are nello scorso mese di febbraio il suo miglior piazzamento in Coppa del mondo, piazzandosi settima nella sprint.

