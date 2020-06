Il Bike team Diavoli di Sarre ASD ha riaperto i corsi di MTB

“La ripartenza non è stata facile: da una parte c’era la voglia di rincominciare il prima possibile per permettere ai nostri piccoli sportivi di poter tornare ad una condizione di 'normalità' di allenamenti e divertimento insieme ai loro compagni e ai loro maestri, dall’altra parte c’era la necessità di riorganizzare completamente la tipologia dei corsi e degli allenamenti stessi per garantire una ripresa in sicurezza uniformandoci ai protocolli per il contenimento del covid-19 emanati dalla Federciclismo".

Vista la situazione la Scuola ha deciso di concentrarsi e ripartire subito con i corsi per i più piccoli, per poi dedicarsi, a partire dal mese di luglio, anche ai ragazzi più grandi. "Grazie alla disponibiltà - sottolinea Giachino - il sito sportivo a Bréan ha permesso questa ripartenza in piena sicurezza, ma senza inficiare sulla qualità dell’allenamento stesso: essendo infatti l’area molto grande permette ai maestri di poter svolgere senza problemi tutte le attività".

Il sito è articolato nelle diverse zone previste dalla FCI (bianca, gialla e verde) con la specifica cartellonistica che illustra i comportamenti da seguire. "I nostri Maestri - prosegue il presidente Mario Giachino - sono disponibili ad imparare e rispettare le nuove regole legate alla sicurezza, adattandosi alla nuova tipologia di allenamento in campetto e non itinerante, garantendo ugualmente allenamenti di alta qualità".

I genitori, ma soprattutto i bambini, senza grandi problemi stanno rispettando tutte le prescrizioni e sono potuti tornare in campo a fare sport, ma sopratutto a divertirsi.