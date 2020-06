Ciclismo: “Grimpeur10 – GranBrevetto”, alla scoperta di sedici salite in Valle d’Aosta

“L’iniziativa nasce per celebrare il decennale del Circuit du Grimpeur – commenta Federico Martinet, presidente del sodalizio aostano e consigliere regionale del settore Amatoriale del Comitato VdA della FederCiclo -; cade infatti quest’anno il decennale del circuito valdostano dedicato agli scalatori che, per i noti problemi legati alla pandemia , nel 2020 non andrà in scena. Annullata la Morgex – Colle San Carlo e con il memorial Ceccon e la Gressan – Pila ancora in forse, abbiamo cercato una formula per dare uno stimolo ulteriore ai tanti Amatori per continuare ad allenarsi”.

“Il GranBrevetto comprende le sedici salite – prosegue Martinet -, che hanno caratterizzato le nove edizioni del Circuit du Grimpeur organizzate dal 2011 al 2019. Chi si iscriverà dovrà completare le sedici ‘fatiche’ tra il 20 giugno e il 15 ottobre e chi completerà l’intero ‘tour’ avrà la qualifica di ‘finisher’, il diploma e una medaglia celebrativa. Tutto il programma e il regolamento è consultabile alla pagina web grimpeur10.gsaquile.it”.

“Non è una gara, non c’è l’aspetto agonistico e non ci sarà classifica – conclude Federico Martinet - e gli iscritti potranno scegliere come e quando affrontare le salite, in completa autogestione e, ovvio, nel rispetto dei protocolli in essere. L’adesione all’iniziativa racchiude anche un piccolo gesto di solidarietà: per partecipare è richiesto un contributo minimo di 15 euro che, detratto una piccola partecipazione alle spese, sarà devoluto a favore della Fondazione Comunitaria Valle d’Aosta”.

Pista Ancora un raduno individuale su Pista, venerdì 26 giugno, nella struttura di Montichiari (Brescia), stage che vede tra le convocate Gaia Tormena (Gs Lupi).