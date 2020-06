Grave incidente a Alex Zanardi

Sarebbero molto gravi le condizioni di Alex Zanardi, 53 anni, rimasto coinvolto in un incidente nel Senese durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, con atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Zanardi è stato trasferito in codice 3 all'ospedale Le Scotte di Siena con un elisoccorso. Avrebbe riportato un politrauma

Incidente in curva, handbike contro camion - L'incidente è accaduto all'altezza di una curva, lungo la statale 146 che da Pienza porta a San Quirico d'Orcia (Siena). Erano le 16:45 circa. L'handbike del pilota stava procedendo in discesa quando si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta. Da chiarire se sia stato Zanardi a sbandare oppure il mezzo pesante. Il pilota era insieme a un'altra decina di partecipanti della staffetta: si erano staccati di circa un km dal gruppo più numeroso. Da Pienza dovevano raggiungere San Quirico.