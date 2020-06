Sci: I club Pila e Aosta preparano la fusione

Il primo fu fondato nel 1948, il secondo nel 1929: ora è vicina la fusione tra lo ski club Pila e lo sci club Aosta. Le due società sportive stanno unendo le forze per dar vita dalla stagione 2021/2022 a una sola entità sportiva e agonistica. E già da quest'anno l'esperimento di unione potrebbe partire per le categorie Children e Giovani, come hanno confermato in questo giorni Edoardo Cerise, presidente del Pila e il 'patron' del club di Aosta, Massimo Raffaelli.

Alla base della decisione non vi sarebbero problemi legati alla pandemia Covid-19 bensì serie riflessioni legate alla diminuzione generale degli sciatori nonchè degli allenatori, oltre a l fatto che programmi di lavoro e obiettivi dei due club sono divenuti negli anni sempre più simili al punto da apparire comuni.

Gli sciatori delle categorie Giovani, Allievi e Ragazzi delle due società sono oggi circa 120; per loro è prevista un’unica programmazione sulla neve e in palestra, mentre tesseramento e amministrazione rimarranno separati sino al 2021.