Sci: Valle d'Aosta punta su giovani promesse under 23

La Valle d'Aosta punta sulle giovani promesse dello sci tra i 19 e i 23 anni, e investe risorse per favorire la loro crescita agonistica. E' il progetto sportivo sperimentale Children - Under 23 per cui la Giunta ha oggi stanziato 450 mila euro per le prossime tre stagioni agonistiche, destinati all'Asiva.

Saranno coinvolti gli atleti dello sci alpino, sci nordico, snowboard e sci alpinismo, in possesso di particolari potenzialità e qualità tecniche. Per loro saranno sviluppati allenamenti specifici da parte degli sci club per consentire all'Asiva il successivo perfezionamento delle tecniche agonistiche con migliori possibilità di inserimento degli atleti nelle squadre nazionali.