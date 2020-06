Sci: Fede Brignone e mamma Nina ospiti di Zanardi su Rai Uno

Accompagnata dalla sorridente mamma Ninna Quario, la valdostana campionessa del mondo di sci Federica Brignone martedì 2 giugno si è raccontata alla trasmissione di Rai Uno “Non mollare mai” condotta da Alex Zanardi.



Un eventoal quale hanno partecipato tanti campioni di ieri e di oggi, in concomitanza con la giornata della Festa della Repubblica, per supportare la Croce Rossa tramite le testimonianze di chi ha saputo 'non mollare' e oggi può essere di esempio per tutti. Proprio come Fede ma anche come mamma Ninna, già campionessa di sci negli anni Settanta, colpita da Covid-19 a marzo, a pochi giorni dal trionfo mondiale della figlia.

“Non avevo neanche la forza di prendere in mano il telefono- ha racconato Quario - la tosse era arrivata a livelli pazzeschi quella notte in cui Fede decise di chiamare l'ambulanza e si è trasformata in infermiera impeccabile, è stata bravissima a gestire la situazione”. Durante la trasmissione sono stati raccolti fondi destinati alla Croce Rossa Italiana per la gestione dell'emergenza coronavirus.