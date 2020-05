Sci: Malagò, 'Mondiali a Cortina rinviati al 2022'

I Mondiali di sci alpino di Cortina probabilmente non si disputeranno a febbraio 2021 a Cortina, come da programma. Lo ha annunciato Giovanni Malagò, presidente del Coni, intervenuto a Che Tempo che fa su Rai 2.

"D'accordo con la Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali, ndr)- ha spiegato Malagò - abbiamo chiesto alla Fis (Federazione Internazionale Sci) di spostare i Mondiali di Cortina".

Il motivo l’incertezza circa lo sviluppo della pandemia di Coronavirus, che mette in dubbio anche la normalità dell'intera stagione sciistica 2020/2021 e che arriva nel momento in cui in Italia si sta cercando di tornare alla normalità e in cui stiamo ricominciando ad assaporare un po' di libertà.

" Io sono d'accordo - ha continuato Malagò - e anche il ministro allo sport Spadafora è stato informato. Se a ottobre o novembre ci saranno problemi il Mondiale non si potrà fare nel 2021". La manifestazione potrebbe quindi essere recuperata l'anno successivo, il 2022, che però è l'anno delle Olimpiadi invernali di Pechino.