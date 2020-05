The Challenge of Stars: Dove seguire la sfida tra le stelle del ciclismo

Vincenzo Nibali, uno dei campioni che si sfideranno nel The Challenge of Stars ha detto: "Il format della Challenge of Stars, con le sue sfide one-to-one ad eliminazione diretta, è qualcosa di innovativo e imprevedibile tra le gare virtuali viste finora. In attesa delle corse vere, su strada, credo che questo format sia un bel modo per regalare ai tifosi un po’ di spettacolo e una sfida tra grandi campioni."

Sabato 23 maggio, dalle 16.30, prenderà il via la sfida tra i velocisti con il primo tabellone del The Challenge of Stars dedicato alle migliori ruote veloci del gruppo, con gli accoppiamenti stilati secondo il ranking UCI.



The Challenge of Stars avrà distribuzione televisiva internazionale con VRT Sporza host broadcaster dell’evento. Questi i media e i paesi dove poter vedere, ad oggi, le sfide:

VRT Sporza, EEN - Belgio

Sky Sport – Italia

Eleven Sports – Italia, Portogallo, Polonia

Sport 5 - Israele

ESPN – Brasile

Win – Colombia

Zhibo.tv – Cina

FloBikes - USA & Canada

SuperSport – Sud Africa

Sarà possibile seguire le sfide anche sui canali social (Facebook e YouTube) di The Challenge of Stars.

Il primo torneo virtuale tra corridori professionisti ad eliminazione diretta organizzato da RCS Sport in collaborazione con BKOOL e con i partner Tissot ed Enel, si svolgerà sabato 23 maggio con il tabellone dei velocisti (quarti di finale, semifinali e finale). Si parte con:

Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe) vs Nacer Bouhanni (Team Arkéa Samsic)

Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step) vs Mads Pedersen (Trek - Segafredo)

Caleb Ewan (Lotto Soudal) vs Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

Matteo Trentin (CCC Team) vs Filippo Ganna (Team Ineos)

I velocisti si sfideranno virtualmente, due alla volta, lungo 1200 metri con una pendenza media dello 0.97% e massima del 2.53%, con la campagna toscana che farà da cornice alle competizioni.

Il giorno dopo, domenica 24 maggio, prenderà il via la sfida tra gli scalatori (quarti di finale, semifinali e finale): un tratto di 2,9 km della salita dello Stelvio, con pendenza media del 8.69% e punte fino al 12.75%. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale, stilati secondo il ranking UCI.

Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) vs Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) vs Simon Geschke (CCC Team)

Rafał Majka (BORA-Hansgrohe) vs Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

Chris Froome (Team Ineos) vs Warren Barguil (Team Arkéa Samsic)

Anche Chris Froome prenderà parte al The Challenge of Stars.

Chris Froome ha dichiarato: "In un momento come questo, non potendo sfidarsi all’aperto, è bello poter usare la tecnologia per organizzare un evento come The Challenge of Stars e offrire intrattenimento agli appassionati di ciclismo. Non vedo l'ora di affrontare questo nuovo tipo di sfida contro alcuni dei migliori corridori del nostro sport".