Trail: Rinviato al 2021 anche il Memorial Edo Camardella di La Thuile

"Con tanto dispiacere, ma con estrema serenità e con la consapevolezza di aver preso la decisione più giusta, vi comunichiamo che il La Thuile Trail 2020 é stato annullato". Così gli organizzatori hanno annunciato sui social che anche la gara che quest'anno era dedicata all'amico cofondatore e trailer Edo Camardella causa Covid-19 è stata rinviata al 2021.

Vista l'emergenza sanitaria, "la situazione attuale e le restrizioni in vigore - prosegue la comunicazione di lathuiletrail.com - non siamo nelle condizioni di poter organizzare una gara di trail running degna di questo nome".

La buona notizia é che l'evento, che si doveva svolgere durante l'ultimo weekend di luglio, tornerà sicuramente nel 2021, nel medesimo periodo e con lo stesso programma. "Quest'anno ci tenevamo tanto e avevamo una motivazione in più per organizzare un evento che fosse anche una festa per ricordare un amico scomparso - spiegano gli organizzatori - ed è proprio questa motivazione che ci spinge a non fermarci e a tornare ancora più forti l'anno prossimo".

Rimborso o iscrizioni valide per 2021

Per gli iscritti ci saranno due opzioni: ottenere il rimborso totale della quota o trasferire l'iscrizione all'evento del 2021. Tutti gli atleti già iscritti riceveranno un' email nei prossimi giorni con le istruzioni per scegliere l'opzione preferita.

I canali sociali della gara e il sito dedicato pubblicheranno possibili diverse iniziative per l'estate. Il comitato organizzativo, quello di sempre - supportato quest’anno da HEY TEAM S.S.D.a.r.l.- aveva voluto intitolare L'edizione 2020 della gara a Edo Camardella, grande atleta, ideatore e organizzatore del trail che nel novembre 2019, a soli 28 anni, ha perso la vita travolto da una valanga sul Monte Bianco.

I PERCORSI DI LA THUILE TRAIL TRAIL

25 km con dislivello positivo di 1.500 metri - sabato 25 luglio 2020 - partenza ore 8:30 Il percorso dal centro del paese (1.441 m.) sale verso il Buic, prosegue nel bosco, segue sul sentiero panoramico della Balconata per giungere al rifugio Deffeyes posizionato proprio sotto al ghiacciaio del Rutor. Da qui si lambisce la morena del ghiacciaio fino ad arrivare agli stupendi laghetti del vallone di Bellacomba, per proseguire verso i laghi della Tchuielletta e scendere tra i boschi -che d’inverno fanno parte del famoso comprensorio internazionale di sci Espace San Bernardo e in estate dell’ampio bike park- per arrivare al traguardo in paese. Il tempo massimo per completare la gara è di sette ore.

ULTRA TRAIL

60 km con dislivello positivo di 3.500 metri - sabato 25 luglio 2020 - partenza ore 6:00 La prima parte del tracciato è la stessa di quella del trail 25 km. Dopo i primi 25 km e quindi il passaggio dalla zona del traguardo (in paese) il percorso continua attraverso il vallone di Youla e prosegue aggirando il Mont Nix. Una lunga diagonale porta al Colle di Berrio Blanc per poi salire verso Mont Fortin, il punto culminante del tracciato a quota 2800 m. Il passaggio a Col Chavanne permette un bellissimo colpo d’occhio sulla Val Veny e sulle verticalità delle cime del Monte Bianco.

Da Col Chavanne comincia la discesa per l’omonimo vallone lungo il torrente fino alla zona del Ristorante Lo Riondet, da qui con un ultimo sforzo una salita porta nei boschi sotto la funivia fino all’arrivo della gara in paese. Il tempo massimo per completare la gara è di tredici ore.

VERTICAL

4,2 km con dislivello positivo di 1.100 metri - domenica 26 luglio 2020 - ore 10:00 Dal paese (1.441 metri) nella zona vicino alla scuola di sci e alla scuola di mountain bike, il percorso prevede la salita sulle ripide pendenze della mitica pista di sci 3 Franco Berthod che quest’anno ha ospitato due gare del circuito femminile di Coppa del Mondo di sci Alpino. L’arrivo invece è situato a Chaz Dura, a quota 2.600 metri, punto dal quale si gode uno stupendo panorama sui 4.000 più famosi delle Alpi, dal Monte Bianco fino al Cervino Il tempo massimo per completare la gara è di tre ore.