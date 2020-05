Fase 2 la palla passa a dirigenti e tecnici sportivi

La sospensione delle attività non ha risparmiato lo sport che, con tempistica differenziata e in varia misura, è stato interrotto ormai da settimane fermando l’attività di milioni di italiani. Mentre il paese sta pensando a come ripartire, lo sport ha anzitutto un problema da risolvere: come chiudere l’attuale stagione sportiva (sia dal punto di vista agonistico che dal punto di vista economico e degli adempimenti burocratici).

La palla passa dunque ora ai dirigenti sportivi, il cui ruolo sarà fondamentale per tenere in vita le associazioni, gestirne la fragile economia, superare le difficili burocrazie necessarie e riportare quanto prima in campo gli atleti.