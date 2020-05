Il Liceo Linguistico di Courmayeur diventa Ski College

Il riconoscimento, notificato venerdì 29 aprile dal Presidente Flavio Roda al Dirigente scolastico con una lettera, permette al liceo valdostano di diventare una delle sette scuole che in Italia conciliano una pratica sportiva agonistica di alto livello con una buona preparazione scolastica.

Siamo riusciti a raggiungere quest’importante traguardo – spiega il Preside Franco Cossard – grazie alla flessibilità del calendario scolastico e degli orari settimanali, alla stretta collaborazione con le associazioni sportive, all’introduzione di nuove materie quali Discipline Sportive, Psicologia dello Sport e Diritto ed Economia dello Sport, all’esistenza di una collaborazione con un convitto, che può ospitare alunni provenienti dalle vallate laterali o da fuori valle, all'attenzione dei docenti al singolo, soprattutto nei periodi di massima attività agonistica, e alla presenza da anni di una piattaforma didattica per le lezioni online, che ci sta aiutando anche in questo momento difficile.

Questo accreditamento rappresenta un riconoscimento importante per il Liceo linguistico di Courmayeur, un atout per l’offerta formativa dell' intera regione – commenta l’Assessora Chantal Certan – e in particolare per l' Assessorato Istruzione, per l'attenzione che pone sulla conciliazione sport/scuola e sulle scuole della Regione, che svolgono il loro compito raggiungendo livelli di eccellenza.

Il riconoscimento federale, salvo modifiche indicate e valutate dalla Commissione Federale, avrà durata triennale, rinnovabile ripresentando la domanda.