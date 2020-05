Il Giro d’Italia è su Topolino

Lo sport e la passione per le due ruote arrivano su Topolino! In questa stagione così particolare, in cui anche ogni manifestazione sportiva è stata sospesa e rimandata, per la prima volta sarà Topolino ad ospitare nelle sue pagine la gara ciclistica per eccellenza del nostro Paese, in attesa di disputare la sua 103esima edizione, quando sarà possibile. Il Giro d’Italia, dunque, si correrà su Topolino grazie a Zio Paperone e il Giro da capogiro, un’affascinante storia in 3 episodi che prende vita con un prologo speciale nel numero 3363, in edicola da oggi, mercoledì 6 maggio.

Scritta da Bruno Enna e disegnata da Marco Mazzarello, Zio Paperone e il Giro da capogiro segue lo stesso percorso della “carovana rosa” portando i Paperi (già in Italia per il tour sulle tracce di Raffaello, appena conclusosi nella storia Zio Paperone e la pietra dell’oltreblù) su e giù lungo la Penisola.

La storia si sviluppa nelle stesse location che la manifestazione ufficiale avrebbe dovuto toccare, partendo dall’Ungheria (dove, proprio in questi giorni, ci sarebbe dovuto essere lo start della corsa rosa), dove tutti si fanno una sola domanda: perché Zio Paperone partecipa con il suo team alla gara?

In attesa di goderci quello vero, quindi, il Giro d’Italia si correrà intanto su Topolino: un’occasione unica che ancora una volta conferma l’approccio narrativo sempre dinamico e ricco di creatività e fantasia del settimanale edito da Panini Comics.