Il Gran Trail Courmayeur riparte di slancio nel 2021

La necessità di fare tutto quello che sia possibile per evitare la diffusione del Covid-19 e per far sì che le misure prese dai governi mondiali diano risultati anche nel medio termine, unita all’incertezza di quando e come si potrà tornare a poter organizzare eventi, hanno costretto VDA Trailers a prendere la decisione di annullare il Gran Trail Courmayeur 2020, inizialmente in programma per il 10-12 luglio.

Ad oggi non è infatti possibile pensare di far disputare una gara internazionale, con più di 1000 atleti provenienti da più di 30 Paesi, senza il rischio di far ripartire un contagio che, proprio in questi giorni, almeno in Italia sembra stia affrontando una fase calante. Inoltre, le misure di contenimento adottate finora in Italia e nei vari Stati mondiali vietano gli assembramenti e limitano gli spostamenti.

“Per noi è una scelta obbligata, perché l’attenzione alla salute delle persone va tenuta ancora molto alta”, dichiara Alessandra Nicoletti, presidente di VDA Trailers, “e perché, ad oggi, gli eventi di qualsiasi tipo sono vietati. L’attuale situazione è in continuo divenire e non può darci certezze su cosa succederà da qui a metà luglio. Questo annullamento, però, ci dà ancora maggiore voglia e maggiore energia per riproporre nel 2021 un’edizione del Gran Trail Courmayeur sempre più in grande stile”.