Trail: Al via il l torneo virtuale della NoLimits Academy

E' stato Enzo Benvenuto, runner gressaen e patron della NoLimits Trail & Running Academy a ideare e realizzare il primo torneo virtuale di corsa in montagna, ora che quasi tutte le gare di trail sono state 'azzerate' dalla minaccia del Covid-19.

In assenza di gare sul terreno, Benvenuto invita tutti a registrarsi sul sito web 'NoLIMITSvirtualTrail&Running, ottenere così il pettorale virtuale e andare a correre ogni domenica dal 10 maggio al 28 giugno, tra le ore 10 e le ore 12. La traccia GPS inviata al sito permetterà di calcolare il numero di chilometri percorsi e il dislivello positivo e negativo accumulato nella fascia oraria e di conseguenza di ottenere un punteggio: un punto per ogni km di corsa, 100 metri di dislivello positivo e 300 metri di negativo. Cinque punti bonus li otterrà chi condividerà la foto con il proprio pettorale su Facebook o Instagram taggando la pagina di NoLimits. Le classifiche provvisorie verranno pubblicate ogni martedì e la manifestazione si concluderà con l'estrazione di alcuni premi. L'iscrizione è gratuita ma sono gradite donazioni solidali in aiuti alle famiglie meno abbienti di Gressan.