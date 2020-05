Biathlon: Le date della nuova stagione di Cdm

La Federazione Internazionale del biathlon (IBU) ha comunicato il calendario provvisorio della prossima edizione di Coppa del mondo detenuta da Johannes Boe e Dorothea Wierer. Undici le tappe in programma, per un totale di settanta gare complessive, suddivise fra 26 appuntamenti individuali maschile, altrettanti femminileìi e 18 gare a squadre. Ancora una volta l'Italia sarà protagonista con Anterselva (biglietti in vendita on line da settembre), dove si gareggerà da giovedì 21 a domenica 24 gennaio con individuali, mass start e staffette. I Mondiali sono previsti a Pokljuka (So) dal 10 al 21 febbraio, si parte a Kontiolahti sabato 28 novembre e si finisce a Oslo domenica 21 marzo.



Ma ecco data per data:

Sab. 28/11/20 - Individuale maschile e femminile Kontiolahti (Fin) - ore 11.00 e 14.20

Dom. 29/11/20- Sprint maschile e femminile Kontiolahti (Fin) - ore 10.30 e 13.30

Gio. 03/12/20 - Sprint maschile e femminile Ostersund (Sve) - ore 13.30 e 16.30

Sab. 05/12/20 - Pursuit maschile e staffetta femminile Oestersund (Sve) - ore 13.20 e 15.15

Dom. 06/12/20 - Staffetta maschile e pursuit femminile Oestersund (Sve) - ore 12.45 e 15.45

Ven. 11/12/20 - Sprint femminile e maschile Hochfilzen (Aut) - ore 11.30 e 14.20

Sab. 12/12/20 - Staffetta femminile e pursuit maschile Hochfilzen (Aut) - ore 11.45 e 14.45

Dom. 13/12/20 - Pursuit femminile e staffetta maschile Hochfilzen (Aut) - ore 11.45 e 14.00

Gio. 17/12/20 - Sprint maschile Annecy-Le Grand Bornand (Fra) - ore 14.15

Ven. 18/12/20 - Sprint femminile Annecy-Le Grand Bornand (Fra) - ore 14.15

Sab. 19/12/20 - Pursuit maschile e femminile Annecy-Le Grand Bornand (Fra) - ore 13.00 e 15.00

Dom. 20/12/20 - Mass start maschile e femminile Annecy-Le Grand Bornand (Fra) - ore 12.00 e 14.15

Gio. 07/01/21 - Sprint femminile Oberhof (Ger) - ore 14.15

Ven. 08/01/21 - Sprint maschile Oberhof (Ger) - ore 14.15

Sab. 09/01/21 - Pursuit femminile e maschile Oberhof (Ger) - ore 12.45 e 14.45

Dom. 10/01/21 - Staffetta mista e staffetta singola mista Oberhof (Ger) - ore 11.30 e 14.40

Mer. 13/01/21 - Sprint maschile Ruhpolding (Ger) - ore 14.30

Gio. 14/01/21 - Sprint femminile Ruhpolding (Ger) - ore 14.30

Ven. 15/01/21 - Staffetta maschile Ruhpolding (Ger) - ore 14.30

Sab. 16/01/21 - Staffetta femminile Ruhpolding (Ger) - ore 14.45

Dom. 17/01/21 - Mass start maschile e femminile Ruhpolding (Ger) - ore 12.30 e 15.00

Gio. 21/01/21 - Individuale femminile Anterselva (Ita) - ore 14.15

Ven. 22/01/21 - Individuale maschile Anterselva (Ita) - ore 13.15

Sab. 23/01/21 - Mass start femminile e staffetta maschile Anterselva (Ita) - ore 13.10 e 15.05

Dom. 24/01/21 - Staffetta femminile e mass start maschile Anterselva (Ita) - ore 12.00 e 14.45

Mer. 10/02/21 - MONDIALI - Staffetta mista Pokljuka (Slo) - ore 15.00

Ven. 12/02/21 - MONDIALI - Sprint maschile Pokljuka (Slo) - ore 14.30

Sab. 13/02/21 - MONDIALI - Sprint femminile Pokljuka (Slo) - ore 14.30

Dom. 14/02/21 - MONDIALI - Pursuit maschile e femminile Pokljuka (Slo) - ore 13.15 e 15.30

Mar. 16/02/21 - MONDIALI - Individuale femminile Pokljuka (Slo) - ore 12.05

Mer. 17/02/21 - MONDIALI - Individuale maschile Pokljuka (Slo) - ore 14.30

Gio. 18/02/21 - MONDIALI - Staffetta singola mista Pokljuka (Slo) - ore 15.15

Sab. 20/02/21 - MONDIALI - Staffetta femminile e maschile Pokljuka (Slo) - ore 11.45 e 15.00

Dom. 21/02/21 - MONDIALI - Mass start femminile e maschile Pokljuka (Slo) - ore 12.30 e 15.15

Ven. 26/02/21 - Staffetta femminile Pechino (Chn) - ore 09.15

Sab. 27/02/21 - Staffetta maschile Pechino (Chn) - ore 09.15

Dom. 28/02/21 - Sprint femminile e maschile Pechino (Chn) - ore 06.35 e 09.30

Lun. 01/03/21 - Pursuit femminile e maschile Pechino (Chn) - ore 09.15 e 11.15

Gio. 11/03/21 - Sprint maschile Nove Mesto (Cze) - ore 17.30

Ven. 12/03/21 - Sprint femminile Nove Mesto (Cze) - ore 17.30

Sab. 13/03/21 - Pursuit maschile e femminile Nove Mesto (Cze) - ore 14.45 e 17.15

Dom. 14/03/21 - Staffetta mista e staffetta singola mista Nove Mesto (Cze) - ore 10.25 e 13.45

Gio. 18/03/21 - Supersprint femminile e maschile Oslo (Nor) - ore 12.15 e 15.15

Sab. 20/03/21 - Sprint femminile e maschile Oslo (Nor) - ore 12.15 e 15.15

Dom. 21/03/21 - Mass start femminile e maschile Oslo (Nor) - ore 13.00 e 15.30