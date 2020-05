Giro d’Italia Virtual: Team Jumbo - Visma vince la tappa dei laghi di Cancano

Robert Gesink e Steven Kruijswijk, primo e terzo, conquistano l'arrivo in salita valtellinese di Laghi di Cancano e regalano la vittoria di tappa al Team Jumbo - Visma, Jakob Fuglsang e Ion Izaguirre difendono la Maglia Rosa dell'Astana Pro Team. Nella Pink Race successo di tappa per la Nazionale italiana con le prove di Soraya Paladin e Erica Magnaldi, la Trek-Segafredo conserva la testa della generale.

Nel dopo tappa, a partire dalle 19, Jakob Fuglsang e Steven Kruijswijk racconteranno insieme ad Ivan Basso la loro esperienza al Giro d'Italia Virtual sul sito e sui canali social della Corsa Rosa.

Domani saranno di scena i grandi ex (Legends) con Matteo Montaguti, insieme a Ivan Basso, Stefano Garzelli, Alessandro Ballan, Claudio Chiappucci, Andrea Tafi, Stefano Allocchio, Alessandro Bertolini. Iscrizioni ancora aperte sul sito www.garminvirtualride.com/it. <wbr></wbr>Continua la raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana su www.retedeldono.it/giro

È stato il Team Jumbo - Visma a vincere la quinta frazione del Giro d'Italia Virtual: 30 km e 710 metri di dislivello con l'arrivo in salita di Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio), parte finale della tappa 18 della Corsa Rosa (Pinzolo - Laghi di Cancano, da Bocca del Braulio).

Robert Gesink (53'05", miglior tempo individuale) e Steven Kruijswijk hanno fatto segnare il miglior tempo complessivo, 1:47'27", regalando il successo al Team Jumbo - Visma, precedendo l'Astana Pro Team di 7'53" (con Jakob Fuglsang secondo a 39" da Gesink) e l'Androni Giocattoli - Sidermec di 19'48".

Il team kazako, grazie alle prestazioni di Jakob Fuglsang e Ion Izaguirre, conserva la Maglia Rosa con un vantaggio di 26'15" sul Team Jumbo - Visma e di 38'07" sulla Androni Giocattoli - Sidermec.

Nella Pink Race successo di tappa per la Nazionale Italiana (tempo complessivo di 02:10'10") con Soraya Paladin e Erica Magnaldi. Astana Women's Team a 2'07", con Katia Ragusa che ha fatto segnare il miglior tempo tra le donne (59'30"); Trek-Segafredo terza di giornata a 6'28".



La Trek-Segafredo conserva la testa nella generale con 23'11" sulla Nazionale italiana e 1:11'31" sull'Astana Women's Team.



Soraya Paladin, seconda a 2'36" da Katia Ragusa, ha portato al successo di tappa la Nazionale Italiana insieme a Erica Magnaldi

ISCRIZIONI, INFO E REGOLAMENTO SULLA NUOVA PIATTAFORMA WWW.GARMINVIRTUALRIDE.COM/IT

Al Giro d’Italia Virtual possono partecipare tutti gli appassionati, italiani e stranieri, che siano in possesso di un account Garmin Connect. Basterà iscriversi gratuitamente al sito web www.garminvirtualride.com/it, caricare i file GPX delle sette tappe del Giro d’Italia Virtual e installarli sul proprio ciclocomputer Garmin Edge. Cosa serve ancora? Solo un rullo interattivo Tacx o di altro costruttore, su cui collocare la propria bicicletta, da connettere all’Edge. A questo punto il “ciclista” potrà partecipare a tutte le tappe nelle date come da calendario. L'iscrizione sarà valida per tutte le tappe del progetto. L’area di iscrizione verrà divisa in 4 gruppi: Amatori, Legends, Pro e Woman che avranno quattro classifiche distinte. La piattaforma è in quattro lingue mentre il regolamento in italiano e inglese.