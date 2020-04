TRAIL: Il Coronavirus azzera anche il MonteRosaWalserTrail 2020

"Teniamo duro ragazzi, ci si vede l’anno prossimo". Così gli organizzatori del MonteRosaWalserTrail hanno annunciato questa mattina l'annullamento dell' edizione 2020 del MonteRosaWalserTrail, quattro gare da 114, 50, 20 e 5 chilomentro in programma dal 24 al 26 luglio a Gressoney-la-Trinité. Agli atleti già iscritti sarà rimborsato il 100% della quota.

"Avremmo potuto prenderci ancora qualche giorno - spiegano i vertici dell’associazione MonteRosa Races & Events Asd, organizzatrice del trail - ma non sarebbe cambiato nulla. Il perdurare della pandemia Covid-19, le restrizioni in essere e la difficile situazione che stiamo vivendo non ci permettono di avere la serenità necessaria per continuare a impegnarci sul progetto di crescita che abbiamo intrapreso".