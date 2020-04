"FISI Private Room": lunedì 27 aprile, alle 17.30, Matteo Marsaglia e Roberto Manzoni live su Instagram in un allenamento con sovraccarichi

Lunedì 27 aprile, alle 17.30, tutti su Instagram per assistere in diretta alla sessione di allenamento con sovraccarichi di Matteo Marsaglia, in coppia con il responsabile dei preparatori federali Roberto Manzoni. Si tratterà di una sessione altamente tecnica, che permetterà di capire come lavorano i preparatori FISI con gli atleti di alto livello.



"FISI Private Room" proseguirà con un palinsesto ben preciso di appuntamenti sui vari social federali, che mira a coinvolgere tutto il mondo federale, dagli atleti, ai tecnici, ai preparatori atletici, ai fisioterapisti, ai medici, e così via, con l'obiettivo di raccontare quanto ampio e interessante sia il mondo della FISI.