Italia in cima al mondo nello snowboard: primo storico posto nella classifica per nazioni

Accanto al successo dell'Italia nella classifica per nazioni della Coppa del mondo 2019/20 di sci alpino femminile e nella staffetta dello slittino su pista artificiale, spicca nei resoconti di fine stagione un altro trionfo per i nostri colori. E' quello della squadra azzurra di snowboard, capace di assicurarsi per la prima volta la graduatoria a squadre complessiva, che tiene conto di gigante parallelo, slalom parallelo, snowboardcross, halfpipe, slopestyle, big air, snowboardcross a squadre e parallelo a squadre.

Il team diretto da Cesare Pisoni ha totalizzato ben 29 podi con dodici successi, dodici secondi posti e cinque terzi posti, grazie ai quali Michela Moioli ha conquistato lo snowboardcross femminile e Rland Fischnaller il parallelo e la gradutaora di gigante parallelo. Tutto ciò, unito al resto dei piazzamenti ha permesso di raggiungere la quota record di 35121,20 punti, contro i 31536,50 della Germania e i 30632,90 degli Stati Uniti, seguono Svizzera, Austria, Giappone, Canada e Russia, Cina e Australia.