TRAIL: Rinviato a data da destinarsi il Castle’s trail Prossima decisione solo dopo il 31 luglio

Maggio è dietro l’angolo, ma non ci sono ancora le condizioni per poter correre in sicurezzae senza rischi. Il Castle’s trail di Verrès, che avrebbe dovuto aprire la stagione a marzo e che erastato posticipato al 9 maggio, subisce un nuovo rinvio, questa volta a data da destinarsi.

Le Amministrazioni comunali di Verrès, Montjovet e Challand-Saint-Victor cercheranno unadata a fine estate, ma ogni decisione verrà presa solo dopo il 31 luglio.

Ci sono tutte le intenzioniper tenere la prova in calendario, evitare la cancellazione e provare a ripartire con l’evento sportivoche negli anni ha sempre fatto registrare il tutto esaurito.