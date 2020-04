Corsa in Montagna: Rinviata a metà luglio Aosta-Becca di Nona 2020

Gli organizzatori dell’evento sportivo internazionale Aosta-Becca di Nona 3142, in programma dal 16 al 19 luglio 2020 comunicano che l’evento sportivo al momento non subirà variazione nello svolgimento. A slittare al momento è l’apertura delle iscrizioni a data da destinarsi (che sarebbe dovuta essere il 1° aprile) in attesa dello sviluppo della situazione. «La decisione – fanno sapere dall’entourage – è stata presa nel rispetto delle indicazioni ministeriali per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del coronavirus. – E concludono – Non appena sarà possibile sarà nostra cura aggiornare gli atleti, gli appassionati e i nostri sostenitori sugli sviluppi organizzativi dell’evento Aosta-Becca di Nona 3142. Speriamo quanto prima».

L’evento attualmente in programma avrà inizio giovedì sera, 16 luglio, con la classica Festa dello Sport, dove saranno premiati tutti gli sportivi di Charvensod che si sono contraddisti, ottenendo risultati di rilievo, in gare nazionali ed internazionali. Proseguirà venerdì 17 luglio con la BeccaPink, gara non competitiva per sole donne di soli 5 chilometri con finalità sociale, in programma la sera e con partenza dal campo di atletica di Aosta e arrivo al campo sportivo di Charvensod; sabato 18 luglio con la BeccaKids, mini gara dedicata ai bambini, nel campo sportivo di Charvensod. E si concluderà domenica 19 luglio con le tre gare clou: l’Aosta – Becca di Nona (13 km, 2500 m+), l’Aosta – Comboé (9 km / 1500 m+) e la camminata enogastronomica non competitiva La Montée des Gourmands, che permette di unire sport, natura, buon cibo, festa e allegria in una formula nuova di conoscenza e promozione del territorio.

Il centro logistico della manifestazione sarà come sempre il Campo Sportivo di località Plan Félinaz nel Comune di Charvensod, dove avranno luogo la consegna dei pettorali e il briefing del sabato per gli atleti, nonché il pranzo, le premiazioni e la festa finale della domenica.

La manifestazione Aosta – Becca di Nona gode del patrocinio di Comune di Charvensod e Comune di Aosta.