Sci: Recapitate a Federica Brignone le Coppe del Mondo

Dopo aver aperto il pacco, Federica Brignone è esplosa di gioia e per qualche minuto ha forse dimenticato il 'confino' obbligato tra le mura domestiche nell'attesa che passi l'emergenza Coronavirus. Sono infatti arrivate ieri a casa della campionessa di La Salle, con una spedizione speciale, le Coppe del Mondo vinte in questa stagione straordinaria adombrata solo dal Covid-19.

Nel pacco scartato come un uovo di Pasqua anticipato, la Coppa del Mondo generale e le due coppe di specialità, quella della combinata alpina e quella di gigante: tre troferi vinti tutti insieme per la prima volta da una sciatrice italiana. Dopo il festeggiamento privato, Federica Brignone ha riposto le Coppe in attesa di una degna collocazione e a ripreso ad allenarsi nella palestra improvvisata in casa.