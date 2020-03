Il Tour Trail VdA dona 1400 euro per la lotta al coronavirus

Il consiglio direttivo non aveva ancora deciso a chi devolvere il ricavato del circuito 2019. Il Tour Trail Valle d’Aosta fin dalla prima edizione ha aiutato enti e associazioni, ma al termine dell’ultima stagione tutto era rimasto in sospeso e la priorità era stata data ai calendari del Défi Vertical e del Tour Trail, difficili da comporre.

Mauro Cerise: «Vista l’emergenza che sta colpendo la Valle d’Aosta e tutta Italia, non abbiamo avuto dubbi e la scelta è ricaduta sull’USL regionale che in questo momento è in prima linea per combattere il virus. Siamo vicini agli operatori sanitari e a tutte le figure professionali che stanno lavorando senza sosta. Speriamo di poter tornare presto alla vita normale e di tornare a sorridere e ad abbracciarci». Il Tour Trail dona 1400 euro all’USL Valle d’Aosta Mauro Cerise: «Siamo vicini a chi lavora senza sosta»