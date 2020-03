Ultratrail: Franco Collè entra in Karpos

Franco Collè, il miglior Ultra Runner italiano degli ultimi anni, entra nella famiglia Karpos, marchio leader nel mondo outdoor, con un duplice ruolo. Come atleta per essere il punto di riferimento del team di Trail Runners che Karpos ha programmato di costruire nei prossimi anni, e come esperto oltre che appassionato di prodotto per contribuire con l’R&D di Karpos nel realizzare i migliori capi da trail sul mercato. Obiettivi ambiziosi, ma sicuramente nelle corde di entrambi.

Lo conferma Gioia Cremonese, Business Unit Director di Karpos: “In Karpos abbiamo sempre cercato di realizzare i migliori prodotti in tutte le linee che produciamo, e nel nostro cammino abbiamo sempre avuto la fortuna di incontrare sognatori concreti come noi. In questo momento storico molto delicato per tutti noi, in cui tutto si ferma, in cui si stanno mettendo in discussione molti punti che credevamo dei capisaldi del nostro “vecchio” mondo contemporaneo, noi vogliamo consolidare ed investire in alcuni progetti essenziali per il nostro futuro. La collaborazione con Franco Collè è il risultato di mesi di lavoro e incontri che ci hanno portato nei primi mesi di quest’anno a formalizzare questo sodalizio. Franco sarà il nostro ambassador e tester per il mondo del Trail Running, con l’auspicio, che sia una lunga collaborazione foriera di risultati agonistici e di prodotto”.

