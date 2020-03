Trail: Covid-19 manda all'aria i piani di Martze à Pià e Soirée Vertikal

Hanno resistito e sperato fino all'ultimo, poi si sono sovuto arrendere ai tempi dilatati dell'emergenza Coronavirus. Il Consiglio direttivo della manifestazione ha dunque rinviato a data a destinarsi il 45esimo Campionato regionale delle martze a pià, che sarebbe dovuto partire da Hone il 18 aprile. "Siamo in attesa delle nuove direttive - spiega Domenico Quattrone, presidente dell'Associazione Valdostana martze a pià-Avmap - ovviamente la nostra speranza è di uno slittamento 'accettabile', ovvero prima della stagione estiva".

Rinviate anche le gare di trail del circuito Soirée Vertikal: gli organizzatori tsarvesolen presieduti da André Baravex spiegano che al momento è impossibile stabilire un programma del circuito, che ha comunque già superato le 80 adesioni. Valutazioni più approfondite verranno fatte solo dopo il 3 aprile con una sola certezza: lo slittamento a data da destinarsi.

Soirée Vertikal sarebbe dovuto partire il 15 aprile con la prima delle quattro tappe, la salita a Sainte Colombe, per poi continuare a Quart con l’ascesa al Saint-Émeric, a Nus per la Poyà au Petit Fenis e a Saint-Christophe per la Les Croux – Tsanti de Parléaz. Gli organizzatori del nuovo circuito serale e infrasettimanale hanno sul tavolo diverse ipotesi; una decisione sarà presa in base all’evoluzione dell’emergenza e a eventuali nuovi DPCM.

Il circuito Soirée Vertikal non prevede la partenza mass start, tutti gli atleti partono a intervalli di tempo. Dunque una sfida in solitaria contro il cronometro, senza particolari riferimenti. Tutte le informazioni e il regolamento sono disponibili sul sito internet technosport.vda.it, oppure sulla pagina Facebook ‘Soirée vertikal vda’. Gli hashtag: #soiréevertikal2020 #technosportvda.