Coronavirus, anche Dybala è positivo: "Ma sto bene, come la mia fidanzata"

Anche Paulo Dybala ha preso il Coronavirus. Lo ha ufficializzato lo stesso giocatore bianconero, con un tweet in cui spiega che sia lui che la fidanzata Oriana sono risultati positivi, ma al tempo stesso rassicura: "Stiamo bene tutti e due e siamo in perfetto stato". E ha ringraziato per i messaggi d'affetto ricevuti.

Si allarga così la cerchia di giocatori della Juventus positivi al Covid-19. Prima della Joya era stato Daniele Rugani a comunicare la propria positività, mentre successivamente era toccato al francese Blaise Matuidi. Ambedue si sono dichiarati asintomatici e in buono stato di salute fin da subito.

Proprio nelle scorse ore, invece, altri calciatori della Vecchia Signora come Gonzalo Higuain, Sami Khedira e Miralem Pjanic avevano preferito abbandonare Torino per ricongiungersi alle famiglie. Proprio come aveva fatto Cristiano Ronaldo, ora in Portogallo e, più di recente, Douglas Costa, volato in Brasile.