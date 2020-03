Snowboard: CdM; A Michela Moioli la Sfera di cristallo

Festeggia Michela Moioli e con lei il Centro sportivo esercito di Courmayeur: La forte sciatrice ha infatti conquistato la Sfera di cristallo vincendo la Coppa del Mondo di Snowboardcross. Il trionfo nell'ultima tappa ieri a Veysonnaz, in Svizzera, con l'alpina bergamasca e valdostana d'adozione che conclude la stagione con tre vittorie e altrettanti secondi posti in sei gare. Alle spalle della Moioli la francese Chloé Tespuech e l’australiana Belle Brockhoff.

In gara, e in lizza per il primato della classifica generale, al maschile, anche Lorenzo Sommariva, impegnato nel testa a testa con l’austriaco Alessandro Haemmerle. La sfida, e la Coppa, sono state vinte da Haemmerle, che nella finale a quattro ha preceduto Omar Visintin (Cse), l’australiano Adam Dickson e, quarto, Lorenzo Sommariva (Cse); 9° Emanuel Perathoner (Cse). La classifica generale vede primeggiare Alessandro Haemmerle, che precede la coppia di alpini Lorenzo Sommariva e Omar Visintin.