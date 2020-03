Sci velocità: Simone Origone vince 12sima Coppa del Mondo

Dopo Formigal, Grand Valira. La Federazione Internazionale dello Sci, che nella giornata di giovedì 12 marzo aveva cancellato la terz'ultma tappa del circuito originariamente prevista domencia 15 marzo, ha comunciato nella mattinata di venerdì 13 marzo pure l'annullamento delle finali di Grand Valira, in Andorra, dove si sarebbero disputare due appuntamenti venerdì 3 e sabato 4 aprile.

La conclusione anticipata della stagione ufficializza le due classifiche e certifica il trionfo numero 12 della carriera di simone Origone, autore di una annata perfetta con sei successi in altrettante prove. Il 40enne supercampione valdostano, ha chiuso con 600 punti davanti al francese Simon Billy con 440 e all'austriaco Manuel Kramer con 330, mentre Valentina Greggio è giunta seconda nella graduatoria femminile con 405 punti, alle spalle di Britta Backlund con 600 punti.



Origone ha ricevuto un regalo inatteso da parte della FIS. Un conteggio rieffettuato ha infatti permesso di ricostruire il numero preciso dei suoi trionfi sul circuito, che sono diventati 50. Il primo arrivò arrivò il 6 marzo 2004 a Sun Peaks, in Canada, l'ultimo pochi giorni fa a Idre, in Svezia.



"Ci siamo portati in Spagna con anticipo in pulmino per eovtare problemi di spostamento, abbiamo fatto un viaggio inutile - racconta -. La mia stagione è stata super, ho vinto tutte le gare disputate. Purtroppo con la situazione che stiamo vivendo è un momento triste e non riusciamo a gioire appieno. Volevo fare i complimenti alla nostra Federazione che ha preso delle decisioni forti ma giusti, il comportamento della Fis non è stato certamente adeguato alla situazione, perchè ci sono ancora in giro tanti atleti che magari vorrebbero tornare a casa, e stare vicini alle loro famiglie. L'obiettivo delle dodici coppe mi sembra un bel numero, non pensavo di toccare quota 50 successi di tappa in questa stagione, lo prendo come un bel regalo. Se mantengo questa condizione fisica posso ancora togliermi delle soddisfazioni".



Di seguito tutte le diverse località di Coppa del mondo (tredici) in cui Simone Origone si è imposto:

Creuil-Cervinia (Ita) 1

Goldeck (Aut) 1

Reutte (Aut) 1

Sun Pekas (Can) 11

Leysin (Svi) 1

Orsa (Sve) 1

Hundfjallet (Sve) 4

Verbier (Svi) 5

Bad Mittendorf (Aut) 1

Sala (Fin) 6

Idre (Sve) 9

Vars (Fra) 5

Grand Valira (And) 4