Biathlon: CdM; Bionaz sesto con in Staffetta a Nove Mesto

Ha mancato il podio ma è stato comnunque protagonista di un'ottima prestazione l'atleta valdostano Didier Bionaz nella staffetta maschile che ha chiuso la penultima giornata della tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto (Repubblica Ceca).

Il quartetto azzurro ha infatti concluso al sesto posto e la gara di Bionaz è stata quasi perfetta. La Norvegia ha dominato la 4×7,5 km (Vetle Christiansen, Johannes Dale, Tarhei Boe, Johannes Thingnes Boe; 1h 10’25”3; 0+5) a precedere, di 38”2 l’Ukraina (1h 11’03”5; 0+5) e, di 43”3, la Svezia (1h 11’08”6; 1+8).

Gli azzurri hanno schierato al lancio Thomas Bormolini (Cse; 17’35”5; 0+2 0+0; 0+2; 9° tempo parziale, 9° al cambio) e testimone allo Junior Tommaso Giacomel (18’02”5; 0+1 0+0; 0+1; 7°; 7°); terza frazione a Dominik Windisch (Cse; 17’43”2; 0+0 0+0; 0+0; 4°; 2°) e conclusione sugli sci e carabina di Didier Bionaz (Cse; 18’51”0; 0+1 0+1; 10°; 6°); Italia sesta, al traguardo in 1h 12’12”2 (0+5), con un ritardo di 1’46”9 dai vincitori.

IbuCup Biathlon

Azzurri in bella evidenza nella tappa conclusiva della IbuCup Junior di Biathlon ad Arber (Germania), dov’era in programma la Sprint. Nella 7,5 km femminile, piazza d’onore per l’altoatesina Rebecca Passler (23’17”6; 0 0) e sesta Hannah Auchentaller (23’49”8; 0 0), rispettivamente distanziate di 25”5 e 57”7 dalla vincitrice, la tedesca Lisa Maria Spark (22’52”1; 0 0).

Bene, 18°, Samuela Comola (Cse; 24’31”9; 0 0), attardata di 1’39”8, dalla vincitrice; buona prova, 26°, anche di Beatrice Trabucchi (Cse; 25’12”8; 0 1), a 2’20”7. Nella 10 km maschile, buon 12° posto di Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 27’13”8; 0 0), gara che vede il successo dello svizzero Niklas Hartweg (25’46”0; 0 0). Al 16° posto Daniele Fauner; 32° Cédric Christille (Fiamme Gialle; 27’55”6; 0 1); 33° Michele Molinari (Cse); 35° Stefano Canavese (Cse); 43° Patrick Braunhofer.