Tutti i successi e i podi italiani nelle classifiche finali di Coppa del mondo

Nella storia della Coppa del mondo di sci alpino, l'Italia è salita sul gradino più alto della classifica generale per sette volte. Il merito maggiore è da attribuire a Gustavo Thoeni, vincitore per quattro volte nel 1971, 1972, 1973 e 1975. Dietro a lui si piazzano Piero Gros (una vittoria nel 1974) e Alberto Tomba (un trionfo nel 1995). Federica Brignone invece è dientata la prima donna d'Italia ad avere centrato l'obiettivo massimo. Finora la sola Karen Putzer nel 2003 aveva sfiorato l'impresa, giungendo al secondo posto, mentre Sofia Goggia gunse terza nel 2017.



Thoeni è salito altre tre volte sul podio (secondo nel 1974, terzo nel 1970 e 1976), mentre Gros è arrivato secondo nel 1976 e Tomba si è piazzato secondo nel 1988, 1991 e 1992 e terzo nel 1989 e 1994.



La statistica prende in considerazione anche le vittorie e i podi ottenuti nelle singole specialità: fra i maschi i successi parziali sono venti (otto in gigante, otto in slalom, uno in supergigante, uno in combinata e due in discesa), le donne sono arrivate a quota sette (tre in discesa, tre in gigante e una in combinata).









ATLETA



CdM GENERALE



CdM DI SPECIALITA'



Gustav Thoeni



1971: 1

1972: 1

1973: 1

1975: 1

1974: 2

1970: 3

1976: 3

1977: 6

1979: 9



1970: GS 1

1971: GS 1 1971: SL 2

1972: GS 1

1973: SL 1

1974: GS 3 1974: SL 1

1975: SL 3

1976: GS 2 1976: SL 3



Alberto Tomba



1995: 1

1988: 2

1991: 2

1992: 2

1989: 3

1994: 3

1993: 5

1996: 5

1990: 9



1988: GS 1 1988: SL 1

1991: GS 1

1992: GS 1 1992: SL 1

1994: SL 1

1995: GS 1 1995: SL 1

1989: SL 2

1990: SL 2

1993: GS 2 1993: SL 2

1996: SL 2



Piero Gros



1974: 1

1976: 2

1975: 4

1977: 4

1979: 4

1978: 8

1973: 10



1974: GS 1

1975: GS 2 1975: SL 2

1976: GS 3 1976: SL 2



Kristian Ghedina



1997: 4

2000: 4

1995: 7

2002: 10



1995: DH 2

1997: DH 2

2000: DH 2

2002: DH 3



Herbert Plank



1978: 5

1975: 7

1976: 7

1980: 8

1974: 9



1976: DH 2

1974: DH 3

1975: DH 3

1978: DH 3

1980: DH 3



Michael Mair



1988: 10



1988: DH 2

1986: DH 3



Richard Pramotton



1987: 5



1987: GS 3



Rolando Thoeni



1972: 7



1972: SL 3



Peter Runggaldier



1995: SG 1



Marcello Varallo



1973: DH 3



Werner Perathoner



1995: SG 3



Erwin Stricker



1974: 6



Roberto Erlacher



1987: 8



Alex Giorgi



1984: 9



Mauro Bernardi



1978: 10



Paolo De Chiesa



1975: 10



Giorgio Rocca



2006: SL 1



Massimiliano Blardone



2004: GS 3



2006: GS 2



2007: GS 2

2012: GS 3



Peter Fill



2007: 6

2009: 10

2016: 10



2016: DH 1

2017: DH 1

2018: AC 1



Manfred Moelgg



2008: 4



2008: SL 1

2008: GS 3

2017: SL 3



Werner Heel



2009: SG 2



2010: DH 3



Matteo Marsaglia



2013: SG 2



Dominik Paris





2019: 4



2016: 6

2015: 7



2013: DH 3

2015: SG 2

2016: DH 3

2017: DH 3

2019: SG 1

2019: DH 2