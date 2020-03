Fondo: Niente tappa americana per la Cdm di sci di fondo: cancellate le sprint di Minneapolis di martedì 17 marzo

La nota vicenda legata al Covid-19, ormai divenuta una emergenza mondiale, ha rivoluzionato anche il calendario della Cdm di sci di fondo.

Le sprint previste per il prossimo martedì 17 marzo a Minneapolis, negli Stati Uniti, sono state cancellate. Salta quindi l'appuntamento in terra americana, mentre al momento restano programmati i due impegni in terra canadese, precisamente in Québec (14-15 marzo) e a Canmore (20-22 marzo).

Proprio in Québec è presente l'azzurro Federico Pellegrino, quarto nella classifica sprint con 385 punti, dietro a Johannes Klaebo con 550 punti, Erik Valnes con 405 e Paal Golberg: il poliziotto di Nus è intenzionato a prendere parte alle due sprint (una a tecnica classica e l'altra a tecnica libera) previste per il weekend.