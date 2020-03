Sci alpino: CdM; Male Guglielmo Bosca 40esimo in Austria

Deludente al di là delle peggiori aspettative, la prestazione dell'alpino di Courmayeur Guglielmo Bosca a Hinterstoder, in Austria, quartultima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino disputata lunedì e martedì scorsi.

Il primo giorno l'atleta del Cse ha gareggiato in discesa libera fermandosi in 40esima posizione, sino adesso peggior risultato di una stagione comunque sottotono. Bosca è sceso in 1'37"89; la gara è stata vinta dall'austriaco Vincent Kriechmayr in 1'33"08. Nella seconda giornata Bosca è stato eliminato nel SuperG valido per la combinata alpina: 40esimo nella prima manche, non si è qualificato per la seconda discesa; la tappa è stata vinta dal francese Alexis Pinturault.