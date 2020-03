Intervista a Federica Brignone dopo la conquista della Coppa mondo di Combinata

Le vittorie ad Altenmarkt e Crans Montana e l'annullamento della gara di La Thuile e precedentemente di quella di Val d'Isère in dicembre, hanno permesso a Federica Brignone di aggiudicarsi la classifica di combinata alpina, il primo trofeo della carriera in Coppa del mondo. La valdostana già l'anno passato si era classificata davanti a tutte nella gradutoria di specialità, tuttavia la Federazione Internazionale non ufficializzò il suo successo, in quanto venne disputata una sola prova e per regolamento ne devono essere portate a compimento almeno due. Quest'anno le cose sono andate diversamente e Federica può finalmente cominciare a raccogliere i frutti di una stagione che si sta rivelando ricca di soddisfazioni.