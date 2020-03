Sci di velocità: CdM; i fratelli Origone si sfidano in Svezia

Nevicate permettendo, riparte oggi a Idra in Svezia la Coppa del Mondo di sci di velocità e i fratelli Ivan e Simone Origone sono pronti a far bottino di punti importanti per la classifica finale.

Nella località svedese gli Origone sono arrivati ieri, accolti da una fitta nevicata che gli ha costretti ad annullare l'allenamento previsto. Oggi la prima prova di Idra vale per il recupero di quela annullata a Vars, in Francia; poi domani e sabato sono previste altre due gare per un totale di 300 punti.

Simone Origone è al comando della classifica in CdM con 300 punti conquistati nelle prime tre gare di stagione; è inseguito dal francese Simon Billy, mentre al terzo posto seguie l'austriano Manuel Kramer a 140 punti. Ivan Origone è sesto a 100 punti e manca dal podio da circa un anno: per lui dallo scorso aprile i migliori piazzamenti sono stati un quarto e un sesto posto.