CORONAVIRUS: Annullato il Tour du Rutor Extreme

In ragione delle misure di prevenzione dal Coronavirus, lo Sci club Corrado Gex ha annullato della 20esima edizione del Tour du Rutor Extreme, competizione sportiva di scialpinismo, in programma dal 26 al 29 marzo 2020 tra i comuni di Arvier, Valgrisenche e La Thuile.

"Una decisione difficile, presa a malincuore dal comitato organizzatore - si legge in una nota - che potrebbe risultare affrettata ma si tratta dell’unica possibilità per poter restituire il 100% della quota di iscrizione e non gravare sugli atleti anche se a circa tre settimane dall’evento la maggior parte delle spese sono state già sostenute".

Gli uomini e le donne dello sci club Corrado Gex sono al lavoro ormai da mesi "e veder tutto vanificato non è facile - prosegue il comunicato - ma la sicurezza sanitaria e la salute pubblica vengono viene prima di tutto e le limitazioni indicate nel decreto sono inattuabili per un evento di sci alpinismo di quattro giorni, con numerosi eventi collaterali, atleti e accompagnatori provenienti da 18 nazioni".