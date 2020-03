Biathlon: IbuCup; Nicole Gontier 11esima nella Sprint di Minsk

Concluso un Campionato Europeo non a livelli di vertice, gli azzurri si sono fermati a Minks-Raubichi (Bielorussia) per la tappa conclusiva di IbuCup Senior di Biathlon, con Nicole Gontier protagonista di un’ottima prestazione nella Sprint disputata questa mattina.

Una gara in costante rimonta per l'atleta valdostana del Cse, che conclude in undicesima posizione, con il tempo di 23’05”4 (1 1), con un ritardo di 1’22”7 dalla vincitrice, la svedese Elisabeth Hoegberg (21’42”7; 0 0), che ha preceduto la tedesca Stefanie Scherer (22’11”4; 0 0) e la norvegese Aasne Skrede (22’12”5; 0 0); per Nicole Gontier anche l’11° tempo sugli sci. Al 22° posto Irene Lardscheneider; 40° Alexia Runggaldier.

Alle 13 la Sprint maschile (Thierry Chenal con il pettorale 7); domani si replica con due Sprint (alle 9 e alle 12) e chiusura venerdì con la Mass start 60 (alle 9 e alle 11.30). CIAll Sci nordico Campionati italiani Allievi di Fondo, da venerdì 6 a domenica 8, che cambiano sede – da Tarvisio a Forni Avoltri (Udine) – dove saranno presenti ventuno atleti valdostani.

Il programma prevede la Gymkana cross skating il primo giorno, l’Individuale in tecnica libera e, in chiusura, le Staffette in tecnica classica: 4×4 km femminile e 4×5 km maschile. Per la rassegna tricolore sulle nevi friulane sono stati convocati: Annet Alliod (Sc St-Barthélemy), Giorgia Saracco (Sc Brusson), Christine Quendoz (Sc Gran Paradiso), Fabienne Aguettaz (Sc Drink), Virginia Cena (Gs Godioz), Manuela Carrara (Sc Valdigne MB), Giulia Leonardo ((Sc Amis des Verrayes), Nicole Manella (Pol. Pollein), Emilie Monica Cappelletti (Sc Torgnon 2.0); Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy), Riccardo Corallini, Gabriel Curtaz (Sc Gressoney MR), Mathias Allera, Clement Cavagnet, Tommaso Cuc, Pierre Vallet (Sc Gran Paradiso), Maxim Berard, Javier Ducret, Davide Mosca (Sc Drink), Simone Gemelli (Gs Godioz), Nicola Zanon (Sc Amis de Verrayes).