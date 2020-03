Ciclismo: Andreas Vittone prepara ad Andora una stagione falsata dal Coronavirus

Tre gare annullate a causa dell’emergenza Coronavirus; un tracciato a disposizione, quello di Andora, su cui prepararsi adegutamente per l’esordio in categoria Under 23, che si presenta particolarmente complicato anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo in estate. Parte in salita anzi non è ancora partita, la stagione 2020 per il biker di Gressan della Protek Dama, che ha visto sfumare la prima tappa del Campionato italiano di mountain bike in Val Casies, quella degli Internazionali d’Italia Series ad Andora, in Liguria e ha dovuto incassare il rinvio a data da destinarsi delle tappe di Coppa del Mondo.

Nei giorni scorsi Vittone si era recato ad Andora per gli Internazionali e dopo l’annuncio dell’annullamento della gara si è fermato alcuni giorni per allenarsi sui difficili sentieri andoresi. Tempi buoni anche se non al top e condizione atletica che ha risentito dello stress da ‘rinvio’: “Il nervosismo generato dai continui annullamenti delle tappe si sta facendo sentire – commenta il valdostano – venendo meno appuntamenti importanti per testare le condizioni di gara anche gli allenamenti non possono essere calibrati correttamente e il rischio di compromettere la stagione con queste false partenze c’è, anche se è ancora a disposizione un bel po' di tempo per recuperare. Mi auguro comunque di iniziare al più presto, l’Under 23 è una categoria dura e dovrò misurarmi con avversari più esperti di me e di grande valore”. A maggio inizieranno in Austria, a Graz, gli Europei di Cross country, ma la tappa è ancora lontana e per allora Andreas conta di esser già salito su almeno un podio.